Speciale scuola: Lombardia, Lucchini, stanziati 8 milioni a enti pubblici per iniziative under 18

- È stata approvata dalla Giunta regionale, su proposta dall'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, la delibera che stanzia 8 milioni di euro per promuovere iniziative a livello territoriale utili ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei bambini e dei ragazzi da 0 a 17 anni, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2023 e il 28 febbraio 2024. "Con il bando 'Restiamo insieme', che aprirà nei prossimi giorni - spiega l'assessore Lucchini - vogliamo dare continuità all'attivazione coordinata di tutti gli enti territoriali in una logica di welfare di comunità".I periodi di chiusura delle scuole, osserva l'esponente della Giunta Fontana, "spesso non corrisponde interamente con i giorni di vacanza di genitori e famigliari, che quindi si trovano nella necessità di dover pensare a delle soluzioni per i loro ragazzi. Lo testimonia il numero sempre alto di richiesta di iscrizione a campi scuola, oratori estivi, e iniziative similari, che però, a volte, non riescono ad accogliere tutte le domande di iscrizione". "Con questo intervento - afferma Lucchini - vogliamo rispondere ad un'esigenza concreta delle nostre famiglie, mettendo a disposizione un intervento importante per aumentare le opportunità sul territorio. Ma - evidenzia - abbiamo pensato a un sistema che abbia il plus di garantire una continuità progettuale capace di andare anche oltre il periodo delle vacanze". (Com)