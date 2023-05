Speciale scuola: Valditara, il rapporto tra famiglia e scuola si è deteriorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a fatti drammatici come quello che è successo ad Abbiategrasso dobbiamo reagire “riportando serenità nelle nostre scuole, a partire dal modo in cui si affronta l’esame di maturità. Il rapporto famiglia scuola si è deteriorato, siamo arrivati al punto che il genitore fa il sindacalista del figlio”. Lo ha dichiarato il ministro all’istruzione e al merito, Giuseppe Valditara, a Milano al centro Portofranco in occasione dell’incontro “Sussidiarietà e dispersione scolastica”. “Dobbiamo tornare a investire nello studente come persona e nell’autorevolezza del docente, che significa quindi riportare rispetto, educazione e serenità”. ha aggiunto. (Rem)