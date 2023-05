Brasile: il pesce dei fiumi amazzonici contiene alte concentrazioni di mercurio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pesce consumato dalla popolazione in sei stati dell'Amazzonia brasiliana (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia e Roraima) è contaminato dal mercurio, con una concentrazione media di metallo superiore del 21,3 per cento al livello consentito dalla legge. E' quanto emerge dalle indagini dei ricercatori dell'istituto di ricerca legato al ministero della Salute, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), dell'Università Federale del Pará Occidentale (Ufopa), in collaborazione con le Organizzazioni non governative (Ong) Greenpeace, Iepé, Instituto Socioambiental e Wwf-Brasile. Lo studio, denominato "Analisi regionale dei livelli di mercurio nel pesce consumato dalla popolazione dell'Amazzonia brasiliana", è stato condotto da marzo 2021 a settembre 2022, con campioni provenienti da 1.010 pesci raccolti nelle capitali e in 11 municipi dell'interno. (segue) (Brb)