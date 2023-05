Brasile: il pesce dei fiumi amazzonici contiene alte concentrazioni di mercurio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per identificare il livello di contaminazione del pesce, i ricercatori hanno raccolto gli animali nei mercati pubblici, nei mercati all'aperto o direttamente con i pescatori. Del totale dei pesci studiati, 110 erano erbivori, 130 detritivori, 286 onnivori e 484 carnivori. I carnivori, più apprezzati dai consumatori, hanno mostrato livelli di contaminazione più elevati rispetto alle specie non carnivore. L'analisi comparativa tra le specie ha indicato che la contaminazione è 14 volte superiore nei pesci carnivori rispetto a quelli non carnivori. Nello stato di Amazzonia ci sono città in cui l'indice ha superato il 50 per cento (Santa Isabel do Rio Negro e Sao Miguel da Cachoeira). Tuttavia, in media, sommando i dati di tutti i municipi oggetto di studio, il volume complessivo è peggiore a Roraima, dove il 40 per cento dei pesci analizzati presenta livelli di metalli pesanti altamente tossici superiori al limite raccomandato dalle norme igienico-sanitarie. (segue) (Brb)