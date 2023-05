Brasile: il pesce dei fiumi amazzonici contiene alte concentrazioni di mercurio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e l'Agenzia brasiliana di sorveglianza sanitaria (Anvisa) stabiliscono un contenuto massimo di mercurio di 0,5 microgrammi per grammo per gli alimenti per consumo umano. Questa è stata la base di calcolo utilizzata nello studio per arrivare al livello di contaminazione. Roraima ha registrato una potenziale assunzione di mercurio da parte della popolazione tra i 5,9 e i 27,2 microgrammi attraverso il pesce. (segue) (Brb)