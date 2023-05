Brasile: il pesce dei fiumi amazzonici contiene alte concentrazioni di mercurio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i ricercatori, l'alta concentrazione di mercurio è correlata all'avanzamento dell'estrazione illegale di oro e metalli preziosi. Altamente tossico, il mercurio viene utilizzato dai minatori che lavorano illegalmente in Amazzonia durante l'esplorazione dell'oro. Il metallo viene utilizzato per separare l'oro da altri sedimenti e lasciarlo così "pulito". Dopo questo processo, il mercurio viene scaricato nell'ambiente e, senza alcuna cura, si accumula nei fiumi ed entra nella catena alimentare attraverso l'ingestione di acqua e pesce. (segue) (Brb)