Brasile: il pesce dei fiumi amazzonici contiene alte concentrazioni di mercurio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il primo studio che valuta i principali centri urbani amazzonici in sei stati. Il risultato conferma l'allerta per un problema già noto, ma non risolto, che è il rischio per la sicurezza alimentare nella regione amazzonica generato dall'uso del mercurio nelle attività di estrazione mineraria illegale. È preoccupante che la principale fonte di proteine del territorio, se ingerita, provochi danni alla salute perché contaminata", sottolineato il coordinatore di Iepé, Decio Yokota. (segue) (Brb)