Brasile: il pesce dei fiumi amazzonici contiene alte concentrazioni di mercurio (6)

- Il mercurio nel corpo può causare seri problemi di salute che colpiscono il sistema nervoso. Il metallo liquido viene trattenuto nel corpo grazie alla sua capacità di bio-accumularsi. Inoltre, la concentrazione aumenta ad ogni livello della catena alimentare. "Siamo di fronte a un problema di salute pubblica. Sappiamo che la contaminazione è più grave per le donne incinte, in quanto il feto può soffrire di disturbi neurologici, danni ai reni e al sistema cardiovascolare. I bambini, d'altra parte, possono avere difficoltà motorie e cognitive, compresi problemi con il linguaggio e il processo di apprendimento". "In generale, gli effetti sono pericolosi, spesso irreversibili, i sintomi possono comparire dopo mesi o anni di esposizione. È urgente creare politiche pubbliche per assistere le persone già colpite dalla contaminazione da mercurio e misure preventive, per controllarne l'uso", spiega il ricercatore di Fiocruz, Paolo Basta. (Brb)