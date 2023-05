Serbia: bloccata autostrada Belgrado-Nis dopo ultimi scontri in Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli scontri e le tensioni della giornata di ieri nel nord del Kosovo, che hanno portato al ferimento di decine tra cittadini serbi e membri della missione Nato Kfor, tra cui 14 militari italiani appartenenti al nono Reggimento Alpini, la situazione stamane sembra per il momento essere tornata alla calma. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui i membri della stessa missione anche sono tornati oggi intorno al municipio di Zvecan, insieme alla polizia kosovara. Nei tre comuni di Zvecan, Leposavic e Zubin Potok è iniziato fin dalle prime ore un raduno di cittadini in protesta contro la presenza della polizia speciale di Pristina nel nord del Kosovo e con la richiesta ai sindaci albanesi di non entrare negli edifici dei comuni a maggioranza serba. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, dopo i colloqui di ieri sera al telefono con l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, e con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, stamane ha proseguito i colloqui con gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto, di Russia e di Cina. (Seb)