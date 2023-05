Kosovo: Kfor, 30 militari feriti è il bilancio degli scontri di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei militari della missione Nato in Kosovo (Kfor) feriti “durante le azioni non provocate di violenza ieri nel comune di Zvecan è di 30” unità, fra cui 11 soldati italiani. E’ quanto precisa Kfor in una nota. Altri 19 militari appartenenti al contingente ungherese hanno riportato ferite multiple. Le ferite comprendono anche fratture e ustioni originate da ordigni esplosivi improvvisati. Tre soldati ungheresi presentano ferite da arma da fuoco ma non si trovano in pericolo di vita. La missione Kfor a guida Nato ha aumentato la propria presenza nei quattro comuni del nord del Kosovo per ridurre il rischio di escalation, dopo che i neo eletti sindaci hanno cercato di insediarsi. Le truppe della Kfor sono state successivamente attaccate da una folla sempre più aggressiva, prosegue il comunicato, aggiungendo che Kfor opera sempre con fermezza e moderazione all'interno di rigide regole di ingaggio. In questo caso, Kfor “ha risposto agli attacchi non provocati di una folla violenta e pericolosa, mentre eseguiva il proprio mandato conferito dall’Onu in modo imparziale”. (segue) (Res)