24 luglio 2021

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Maltempo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita oggi nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 19.- Governo: il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, convoca i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni di categoria su riforme istituzionali, delega fiscale, inflazione, sicurezza sul lavoro, pensioni. Copertura multimediale. Lanci a partire dalle ore 16.- Trasporto aereo: riapertura del Terminal 2 di Milano Malpensa, organizzata da Sea e Easyjet con il presidente della regione Lombardia Fontana, il sindaco Sala, il presidente Enac Di Palma. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 14.- Roma: Assemblea capitolina con all'ordine dei lavori anche la discussione sulla delibera che disciplina gli esercizi commerciali alimentari del centro. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle 19.- Auto: a Douvrin, in Francia, è avvenuta la cerimonia di inaugurazione della prima “gigafactory” del gruppo Stellantis. Alla cerimonia hanno presenziato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire e il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 17.- Russia: la capitale Mosca è stata presa a bersaglio da droni che hanno colpito alcuni edifici residenziali. Il ministero della Difesa accusa Kiev dell’attacco. Copertura e servizio d’insieme. lancio intorno alle ore 17.- Serbia-Kosovo: il presidente serbo Aleksandar Vucic incontra gli ambasciatori della comunità internazionale il giorno dopo gli scontri che hanno coinvolto la popolazione serba del nord del Kosovo e i militari della Kfor. I manifestanti, che si oppongono all’insediamento dei sindaci di etnia albanese, hanno allestito delle tende anche stamane davanti ai municipi. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 17.- America latina: Si tiene oggi a Brasilia il primo vertice dei presidenti del Sud America. Presentazione dell'evento. Lancio intorno alle ore 13.- Brics: Si apre oggi a Shanghai il vertice del consiglio di amministrazione della banca dei Brics. All'evento parteciperà come ospite anche il ministro dell'Economia argentino, il cui Paese si avvicina alle elezioni presidenziali in un contesto di grave crisi economica. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 19.- Spazio: gli Emirati Arabi Uniti lanciano una missione destinata allo studio degli asteroidi con a bordo uno spettrometro italiano. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17. (Rin)