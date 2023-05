Speciale difesa: Kosovo, Dreosto (Lega), solidarietà a militari italiani feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la solidarietà e vicinanza ai militari italiani feriti durante gli scontri odierni a Zvecan, in Kosovo. Il loro valore e l'importanza della loro missione nei Balcani è un fiore all'occhiello per tutto il Paese e un orgoglio nazionale. La missione Nato Kfor è e rimane strategica per pacificare un'area strategica per l'Italia e - grazie anche al comando del generale Ristuccia - il contingente italiano si è sempre dimostrato all'altezza del difficile compito. Un augurio di pronta guarigione ai militari feriti e un abbraccio affettuoso alle loro famiglie". Lo dichiara, in una nota, il senatore della Lega, Marco Dreosto, segretario Ufficio di presidenza della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama. (Com)