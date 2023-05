© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza ai 41 militari, di cui 11 italiani, rimasti feriti in Kosovo negli scontri tra il personale di Kfor e i dimostranti serbi a Zvecan. Auguro pronta guarigione a tutti un e ringraziamento per il loro costante impegno in tutto il mondo". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. (Rin)