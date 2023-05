Cultura: 3 e 4 giugno la sesta edizione di “Appuntamento in giardino” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manifestazione Appuntamento in giardino promossa da Apgi, Associazione Parchi e Giardini d’Italia e patrocinata dal ministero della Cultura – ha commentato il segretario generale del Mic, Mario Turetta – è un importante evento che valorizza la ricchezza botanica e paesaggistica dei giardini di interesse culturale. Il prossimo fine settimana, il pubblico avrà la possibilità di conoscere e apprezzare la straordinaria bellezza del patrimonio storico e artistico di numerosi giardini italiani, molti di questi oggetto dell’investimento 2.3 del Pnrr del Mic, finalizzato anche alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e giardini. Con l’auspicio che in molti accolgano l’invito a partecipare con entusiasmo a queste due giornate, auguro ogni successo all’iniziativa”. "Quella del 2023 sarà un’edizione molto importante, - dichiara l’Ambasciatore Ludovico Ortona, Presidente Apgi - poiché vede i giardini storici nuovamente protagonisti dell’azione pubblica grazie al Pnrr. È questa l’occasione per sottolineare come i parchi e i giardini siano parte integrante e peculiare del patrimonio culturale italiano: beni vivi e vitali, dei quali avvertiamo sempre più l'intrinseca fragilità e lo straordinario valore per la collettività. Apgi, con questa iniziativa e con il progetto Garden route Italia, intende dare il proprio autorevole contributo alla conoscenza e alla valorizzazione di questo patrimonio". (Com)