Libia-Italia: ambasciatore a Roma, nel 2022 interscambio di oltre 10 miliardi di euro

- L’interscambio tra Italia e Libia nel corso del 2022 è aumentato di circa il 70 per cento e ha superato la doppia cifra di 10 miliardi di euro. Lo ha detto oggi Muhand Younes, l’ambasciatore di Libia in Italia, all’evento “L’energia per l’Italia e l’Ue: le fonti e le regole del mercato energetico” in corso a Roma. Nel 2022 l’interscambio tra i due Paesi ha registrato un importo superiore ai 10 miliardi. Recentemente, abbiamo visto una notevole partecipazione delle aziende italiane alla Fiera internazionale di Tripoli. Il volume dell’interscambio tra i due Paesi tra il 2021 e il 2022 è aumentato di circa il 70 per cento. Questo è stato dovuto anche al lavoro del governo attuale in Libia. La stabilità in Libia aumenta le opportunità di investimento nel Paese”, ha aggiunto Younes. (segue) (Res)