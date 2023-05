Speciale difesa: Ucraina, Zelensky sollecita la Corea del Sud a fornire sistemi di difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina "spera disperatamente" che la Corea del Sud possa fornirle sistemi d'arma avanzati, inclusi sistemi antiaerei, per respingere gli attacchi della Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una intervista concessa al quotidiano sudcoreano "Chosun Ilbo". Zelensky ha ringraziato la Corea del Sud per la promessa di fornire all'Ucraina mezzi per lo sminamento e aiuti umanitari per un importo complessivo pari a 230 milioni di dollari, ma ha aggiunto che Kiev necessita di sistemi radar di allerta precoce e di difesa aerea. "So che esistono molte limitazioni alla fornitura di armamenti, ma questi principi non andrebbero applicati ai sistemi di difesa e ai mezzi per proteggere i nostri asset", ha sostenuto il presidente ucraino. "Un sistema antiaereo non è un sistema d'arma ma un sistema puramente difensivo. Dobbiamo disporre di uno scudo spaziale per ricostruire l'ucraina, e spero disperatamente che la Corea del Sud ci sostenga in questo ambito", ha affermato Zelensky. (Git)