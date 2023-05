Speciale difesa: Russia, sindaco di Mosca denuncia attacco di droni, tre condomini colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina tre condomini in diversi distretti di Mosca sono stati colpiti da un attacco di droni. Lo ha riferito su Telegram il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin. "Per motivi di sicurezza, durante il lavoro dei servizi di emergenza, i residenti di due condomini colpiti da droni sono stati evacuati", si legge nel messaggio. Secondo Sobjanin, l'attacco non ha causato vittime o feriti, e i danni causati non sono gravi. Inoltre, il governatore della regione di Mosca Andrej Vorobjev ha affermato che la difesa aerea ha abbattuto alcuni droni nella regione. (Rum)