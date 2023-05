Auto: Urso, serve piano nazionale per incentivare produzione e vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha bisogno di un piano nazionale per invertire la tendenza del settore dell'auto e tornare all'aumento di produzione. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, all'inaugurazione della gigafactory di Automotive Cells Company (Acc), nel nord della Francia, a Billy-Berclau/Douvrin. "Ci siamo confrontati con l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in merito alla possibilità di realizzare un accordo di transizione fra Stellantis e il governo italiano, che impegni l'azienda e l'esecutivo a una politica comune di sostegno all'industria dell'automotive italiana. Penso che sia necessario per assicurare i lavoratori degli stabilimenti in Italia e i cittadini sul fatto che l'industria automobilistica abbia un futuro significativo nel nostro Paese, a cominciare anche dalla realizzazione della gigafactory di Termoli nel prossimo futuro", ha detto. (segue) (Beb)