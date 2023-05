Auto: Urso, serve piano nazionale per incentivare produzione e vendite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Gli incentivi sulla rottamazione dati negli scorsi anni sono andati per l'80 percento ad auto prodotte all'estero. Ogni 5 mila euro messi in campo per l'acquisto di autovetture più ecologiche, 4 mila sono andati a prodotti stranieri. Dobbiamo aumentare la produzione di auto in Italia, per rispondere alla domanda, magari incentivata, per sostenere la transizione verso autovetture più ecologicamente sostenibili", ha aggiunto. "Tutto deve essere fatto definendo un piano quadro di politica industriale italiana, definendo cosa il governo italiano mette in campo per sostenere lo sviluppo dell'industria automobilistica, soprattutto dei nuovi modelli e della tecnologia più avanzata nel nostro Paese. Perché, dal 1990, quando si producevano 2 milioni di veicoli, siamo sceso a 450 mila autovetture, 780 mila se si conteggiano anche i veicoli commerciali. Dobbiamo invertire il declino e riprendere a produrre. Sono molto fiducioso sul risultato che potremmo perseguire con Stellantis", ha concluso. (Beb)