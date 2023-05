Moldova: 48 Paesi confermano presenza al vertice della Comunità politica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice della Comunità politica europea (Cpe) del primo giugno in Moldova hanno confermato la partecipazione le delegazioni di 48 su 50 Paesi. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu, in una dichiarazione. "Le delegazioni verranno in due giorni. Circa la metà arriverà domani, 30 maggio. E l'altra metà arriverà in Moldova nella mattinata del primo giugno", ha dichiarato Popescu. La Moldova ospita il vertice della Cpe, che riunirà 50 capi di Stato e di governo, oltre a vari alti funzionari europei. La Comunità politica europea è un forum governativo paneuropeo istituito lo scorso anno, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, e funge da piattaforma per discutere e identificare soluzioni ai problemi più urgenti dell'Europa, come la sicurezza, la stabilità e la resilienza energetica. (Rob)