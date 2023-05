Amministrative: Sala, bene in Lombardia, ma per nostra parte ballottaggi sono stati sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esito dei ballottaggi “in Lombardia buono senz'altro per noi, mentre lo è di meno per la mia parte politica” a livello complessivo. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della riapertura del Terminal 2 di Malpensa. “Non si può che affermare che è stata una sconfitta. Bisogna capirne le cause, ognuno ha le sue idee. In questi giorni ognuno di noi esprimerà il suo pensiero, perché obiettivamente la situazione è tale da dover immaginare correzioni di rotta”, ha aggiunto. (Rem)