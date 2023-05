Amministrative: Lupi (Nm), vittoria rafforza governo e percorso riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Il centrodestra ha vinto con la sua proposta moderata. La vittoria di queste elezioni amministrative è il frutto della proposta di governo del centrodestra: scelte concrete, non politiche estremiste che possono attrarre una certa elite". Lo dice il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. "La maggioranza degli elettori, tante persone comuni, hanno certificato che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta e ci hanno chiesto di andare avanti, con le nostre priorità: il sostegno alle imprese, perché sono loro a creare occupazione, ed ai redditi dei lavoratori; la riforma fiscale in tempi brevi, le famiglie e soprattutto la natalità", aggiunge. E per le riforme costituzionali, che sono comunque una priorità, "dobbiamo pensare seriamente a modernizzare le istituzioni, io personalmente sono favorevole, con i giusti contrappesi, all'elezione diretta del premier. Spero che prima delle europee si possa arrivare ad un primo passaggio parlamentare. E a questo proposito rinnovo l'idea di un Pdl 4.0, che rafforzi l'intesa tra popolari e conservatori, che unisca e non divida: bisogna partire dalla proposta popolare, da quei partiti che vi si riconoscono", conclude Lupi. (Rin)