Malpensa: Fontana, riapertura T2 segna ripartenza a pieno regime dello scalo

- "La riapertura del Terminal T2 segna la ripartenza a pieno regime anche dell'aeroporto di Malpensa, confermando la centralità e la strategicità dello scalo Lombardo. Perché Malpensa è un punto di riferimento soprattutto per i flussi internazionali e perché questo è ciò che vuole il territorio, che ha bisogno di sviluppare la propria economia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della riapertura del Terminal T2 dell'aeroporto di Malpensa. "L'aeroporto di Malpensa - ha proseguito il presidente - è strategico per tutto il bacino padano e deve ritornare a volare sempre più in alto con le proprie ali senza che nessuno cerchi di tarpargliele". "La ristrutturazione del Terminal T2 inoltre - ha concluso Fontana - rappresenta il modello di sviluppo sostenibile come lo intendiamo noi, in grado di mettere insieme il rispetto dell'ambiente da un lato e quello dell'economia dall'altro, non quello che vorrebbe imporci una certa parte di Europa". (Rem)