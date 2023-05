Milano: Sala, corpo polizia locale sano, no a crocifissioni, tensioni in città moltissime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo dei vigili di Milano è assolutamente sano. Io sono 7 anni che sono sindaco di Milano e una cosa del genere è la prima volta che si verifica quindi, per cortesia, non facciamo di tutta l'erba un fascio perché non ce n'è bisogno perché Le tensioni in città sono moltissime". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della riapertura del Terminal 2 di Malpensa tornando sulla vicenda della trans aggredita da quattro agenti della polizia locale. Il sindaco ha poi ricordato di aver "detto le scorse settimane 'attenzione al disagio che c'è in giro'. Ce ne sono tante di persone con problematiche psichiche con stati di alterazioni, quindi è chiaro che il ruolo delle forze dell'ordine è delicato. Chi sbaglia va punito, ma se noi crocifiggiamo le forze dell'ordine il rischio è che di fronte a situazioni delicate si girino dall'altra parte e non è esattamente la cosa che voglio io". (Rem)