Indonesia: inaugurati sette nuovi consolati

- L’Indonesia ha inaugurato sette nuovi consolati generali in altrettanti Paesi e territori. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indonesiano. Ieri i consoli nominati hanno prestato giuramento a Giacarta, alla presenza della ministra degli Esteri, Retno Marsudi. Le sedi consolari sono state aperte a Shanghai, in Cina; a Istanbul, in Turchia; a Mumbai, in India; a Noumea, nella Nuova Caledonia (suddivisione territoriale della Francia); a Cape Town, in Sudafrica; a Gedda, in Arabia Saudita, e a Chicago, negli Stati Uniti.(Fim)