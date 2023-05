Speciale difesa: Danimarca, Copenaghen investirà 19 miliardi di euro nella difesa nell’arco di dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo danese ha proposto di investire 143 miliardi di corone danesi (oltre 19 miliardi di euro) nell’arco di dieci anni. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen, che ha presentato i piani dell’esecutivo per il settore. Di questa cifra, 105 miliardi di corone (14 miliardi di euro) devono essere destinati alle “nuove priorità della politica di difesa e sicurezza”. Il piano vuole consentire al Paese di raggiungere una spesa del 2 per cento del Pil nella difesa entro il 2030, in linea con gli obiettivi della Nato. (Sts)