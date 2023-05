Speciale difesa: Tunisia, continua l'esercitazione militare congiunta African Lion 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono per la terza settimana consecutiva le attività relative all'esercitazione militare congiunta African Lion 2023, condotta dalle Forze armate della Tunisia e da diversi reparti delle Forze armate degli Stati Uniti, con la partecipazione di osservatori militari provenienti da Paesi africani. Lo ha riferito un comunicato del ministero della Difesa nazionale della Tunisia, in cui si legge che le attività più importanti dell’esercitazione si svolgono nel poligono di tiro di Ben Ghilouf, ne sud del Paese, e presso le sedi di alcuni reparti delle Forze armate tunisine. L'esercitazione, organizzata in collaborazione con il commando degli Stati Uniti in Africa (Africom), verte sul contrasto ai movimenti di piccoli gruppi armati, con capacità di dispiegamento veloce, e sull'integrazione tra i reparti di terra e l’aviazione. Sono previste, inoltre, attività legate alla prevenzione dei rischi provenienti da attacchi chimici e nucleari, nonché alcune manovre navali tattiche. A margine di questa esercitazione, le cui attività sono iniziate l'8 maggio e proseguiranno fino al 6 giugno, sono previsti corsi di formazione teorici e pratici, in particolare nei settori della sicurezza informatica, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e del diritto internazionale. (Tut)