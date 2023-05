Governo: Butti su intelligenza artificiale, presto un fondo con Cdp per le startup innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "è attento agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, settore nel quale occorre trovare un equilibrio tra i diritti degli esseri umani e l’evoluzione tecnologica. Lavoriamo per coltivare una politica industriale che è essenziale anche in questo settore così strategico. Il nostro obiettivo è aumentare l'indipendenza dell'industria italiana e coltivare una nostra capacità nazionale di sviluppare competenze e ricerca nel settore. Per questo stiamo lavorando con Cdp alla creazione di un fondo di investimento destinato alle startup più innovative, affinché si possa promuovere lo studio, la ricerca e la programmazione sull’IA in Italia”. Lo ha detto il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, intervistato da Class Cnbc in occasione dell’Artificial Intelligence Day. (Rin)