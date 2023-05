Kosovo: la Germania condanna gli attacchi nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania condanna “con la massima severità gli inaccettabili attacchi violenti nel nord del Kosovo”, dove a Zvecan la popolazione serba ha tentato di assaltare il municipio. È quanto comunicato dal ministero degli Esteri tedesco, che sottolinea come nei disordini siano rimasti feriti numerosi militari della Forza della Nato per il Kosovo (Kfor) e civili. Il dicastero esprime la propria vicinanza ai feriti, augurando loro “una pronta guarigione”. Inoltre, il ministero degli Esteri tedesco chiede “un immediato arresto di ogni forma di violenza e di ogni azione che infiammi le tensioni”. La “de-escalation” è “urgentemente necessaria”. Kosovo e Serbia sono esortati a “impegnarsi in colloqui senza ulteriore ritardo e a continuare a lavorare sull'attuazione dell'accordo di normalizzazione, raggiunto a febbraio e a marzo, compresa l'Associazione delle municipalità a maggioranza serba”. Il dicastero esprime, infine, “pieno sostegno” al rappresentante speciale dell'Ue per il Kosovo, Miroslav Lajcak, “nel suo impegno per ridurre la tensione”. (Geb)