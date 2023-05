Serbia: Vucic a Paesi Quintetto, attuare misure a garanzia della sicurezza serbi in Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha affermato che è giunto il momento che una parte della comunità internazionale reagisca finalmente "in modo deciso, chiaro e inequivocabile" alla politica delle istituzioni di Pristina e "protegga i serbi da pressioni sempre più forti e violenze brutali che si compiono sotto gli occhi di tutti". Gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto e il capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia, Emanuele Giaufret, hanno espresso preoccupazione per l'escalation della violenza e degli attacchi ai militari della Kfor e hanno chiesto un "ritorno al dialogo per trovare una via d'uscita politica dalla situazione". (Seb)