I fatti del giorno - Italia (2)

- Maltempo: Musumeci, su commissario nessuna preclusione, stiamo lavorando a disegno legge - Sulla scelta del commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna “stiamo lavorando a un disegno di legge, non si va avanti solo per tradizione”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a Rainews24. “Oggi abbiamo una norma che prevede la possibilità che sia il presidente della Regione a fare il commissario, ma può esserci una norma affinché il presidente della Regione e il governo concordino su un terzo nome con un profilo manageriale”, ha proseguito il ministro, sottolineando che si tratta di “due ipotesi che stanno in piedi”. “Non ci sono preclusioni, c'è solo voglia di ricominciare a lavorare”, ha concluso. (segue) (Rin)