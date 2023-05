I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: oggi a Brasilia il primo vertice dei presidenti del Sud America - Si tiene oggi a Brasilia il primo vertice dei presidenti dei Paesi del Sud America, organizzato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva. "Lo scopo dell'incontro è promuovere un dialogo franco tra tutti, al fine di individuare denominatori comuni, discutere le prospettive per la regione e riattivare l'agenda di cooperazione sudamericana in aree chiave, come la salute, il cambiamento climatico, la difesa, la lotta agli illeciti transnazionali, aziende, infrastrutture ed energia", si legge in una nota del ministero degli Esteri brasiliano. Come ha indicato Lula ai suoi omologhi della regione "è imperativo che torniamo a vedere il Sud America come una regione di pace e di cooperazione, capace di generare iniziative concrete per affrontare la sfida, che tutti condividiamo e a cui aspiriamo, di sviluppo sostenibile con giustizia sociale", conclude. Al vertice parteciperà anche il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, che ieri ha tenuto un incontro con l'omologo brasiliano. (segue) (Res)