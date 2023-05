I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: ex presidente Funes condannato a 14 anni di cercare per avere negoziato tregua con bande criminali - Un tribunale di El Salvador ha condannato l’ex presidente Mauricio Funes a 14 anni di carcere per avere negoziato con le bande criminali, le cosiddette pandillas, durante la sua amministrazione. Funes è accusato di associazione illecita e mancato rispetto dei suoi doveri per la tregua tra bande negoziata nel 2012. L’ex capo dello stato, che vive in Nicaragua, ha sempre negato le accuse. L’ex ministro della Sicurezza di Funes, generale David Munguía Payes, è stato condannato a 18 anni di carcere per il suo coinvolgimento nei negoziati. “Mi considero un prigioniero politico, solo per essere stato l'ex ministro del presidente Funes. Mi accusano di una serie di cose che non hanno fondamento", ha dichiarato l'ex ministro. I due avrebbero offerto benefici alle pandillas in cambio di una drastica riduzione della violenza, al fine di ottenere benefici elettorali. Anche il presidente in carica, Nayib Bukele, è accusato di avere intavolato negoziati con le pandillas per abbassare il tasso di omicidi nel Paese. (Res)