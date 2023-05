© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: vertice con Paesi insulari del Pacifico, concordata cooperazione su clima e sviluppo - Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e i leader dei Paesi insulari del Pacifico hanno concordato di rafforzare la cooperazione in diverse aree, inclusi la crisi climatica e lo sviluppo economico, in occasione del primo vertice di Corea del Sud e Isole del Pacifico ospitato per due giorni da Seul. Il summit, intitolato "Navigare verso la co-prosperità: rafforzare la cooperazione con il Pacifico Blu", ha visto la partecipazione dei leader di 12 leader e cinque funzionari di livello ministeriale da 17 dei 18 Paesi membri del Forum delle isole del Pacifico, che include Australia, Isole Cook, Micronesia, Figi, Kiribati, Isole Marshall, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Nuova Caledonia e Polinesia Francese. La delegazione della Micronesia non ha potuto partecipare al vertice a causa di un tifone. In una dichiarazione congiunta diffusa dall'ufficio di presidenza coreano, i leader che hanno preso parte all'evento si impegnano a edificare un partenariato sulla base della libertà, della pace e della prosperità. (segue) (Res)