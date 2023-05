Norvegia-Italia: celebrazioni della Festa della Repubblica all’ambasciata a Oslo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Festa della Repubblica italiana, l’ambasciata d’Italia in Norvegia, l’Istituto italiano di cultura di Oslo e la Regione Umbria hanno unito le loro forze per portare ad Oslo il meglio di una splendida regione italiana, l’Umbria. In particolare, quest’anno ricorre il 50mo anniversario della fondazione di Umbria Jazz Festival, che intendiamo celebrare e promuovere con un concerto di piano-solo del famoso jazzista italiano Danilo Rea, che si esibirà questa sera alla Konserthus di Oslo. Al termine del concerto - al quale sono attese circa 300 persone del mondo diplomatico, imprenditoriale italiano e norvegese, del mondo della cultura e della scienza oltre che della nostra collettività - gli ospiti avranno occasione di degustare specialità norcine, formaggi, olio extra vergine d’oliva, tartufo e di sperimentare piatti e dolci tipici della tradizione gastronomica umbra oltre a vini regionali. L’ambasciatore d’Italia a Oslo, Stefano Nicoletti, ha così commentato l’evento: “È veramente un grande piacere, nel giorno in cui celebriamo la Festa della Repubblica, ospitare un musicista italiano del calibro di Danilo Rea qui in Norvegia, dove esiste una forte tradizione di musica jazz nordica. (segue) (Com)