Norvegia-Italia: celebrazioni della Festa della Repubblica all’ambasciata a Oslo (2)

- Il concerto di Danilo Rea diventa così una ghiotta anticipazione dello splendido programma di Umbria Jazz Festival, che si svolgerà dal 7 al 16 luglio a Perugia. La storia del festival - che è un grande evento di popolo che si riversa nelle strade di Perugia per ascoltare musica dal vivo - è fatta di grandi concerti e ha visto la partecipazione di nomi storici della tradizione jazzistica. Nella speciale edizione del cinquantenario è prevista quest’anno la presenza di artisti di fama internazionale come - tra gli altri - Bob Dylan e Herbie Hancock.” Domani sera, l’Istituto italiano di cultura di Oslo, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, ospita un evento dedicato alla promozione dell’offerta formativa dell’università del capoluogo umbro, con interventi di docenti di primo livello e una degustazione finale. (Com)