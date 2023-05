Maltempo: Quirinale, per le visite mai fatti inviti al governo, presenza è sempre gradita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente della Repubblica nelle visite nei territori italiani non impone la presenza di esponenti del governo. Essa, peraltro, è sempre gradita dal Presidente Mattarella. È così da sempre, dall’inizio del primo settennato”. Lo afferma il consigliere per la stampa del Quirinale Giovanni Grasso rispondendo a chi gli chiede della polemica del ministro Nello Musumeci su un mancato invito rivolto al governo. “Il Quirinale in occasioni del genere non ha mai fatto inviti. Ma se qualcuno vuol venire è benvenuto”, ha aggiunto. (Rin)