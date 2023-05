Torino: in arrivo oltre 148 milioni di euro di fondi Europei, tra gli interventi anche la pedonalizzazione di via Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 148 milioni di euro per digitalizzazione, rigenerazione urbana, periferie e sostenibilità ambientale. Sono questi i punti cardine del programma presentato oggi dalla giunta comunale di Torino per l'utilizzo dei fondi Europei Pon Metro per il periodo 2021-2027. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo questa mattina a Palazzo Civico ha illustrato le principali direttrici di intervento. In particolare arriveranno 12 milioni di euro per la pedonalizzazione completa di via Roma, con la progettazione che partirà nel mese di luglio. Oltre a questo sono previste delle opere per il potenziamento dei servizi pubblici digitali e la riduzione del digital divide; delle iniziative mirate al sostegno commerciale e sociale dei quartieri periferici Barriera di Milano e Aurora; una serie di interventi di potenziamento del verde pubblico e di contrasto al dissesto idrogeologico e il riassetto della viabilità di piazza Baldissera con l'addio alla rotonda e l'arrivo dei semafori. (Rpi)