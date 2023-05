Lombardia: Sertori, 800 mila euro a comunità montane Valtellina di Sondrio e Morbegno per green community

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche e utilizzo Risorsa idrica, Massimo Sertori, ha approvato due convenzioni in tema di "Green Community". "Con questi due atti - spiega l'assessore Massimo Sertori - stanziamo risorse importanti cofinanziando due progettualità ammesse e finanziate dal bando del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR - M2C1 Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU". Nello specifico, la prima deliberazione approva la convenzione tra Regione Lombardia e la comunità montana Valtellina di Sondrio, per il cofinanziamento della proposta di Green Community con 400 mila euro, di cui 72.503.11 euro con risorse regionali e 327.496,89 con risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). (segue) (Com)