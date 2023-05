Lombardia: Sertori, 800 mila euro a comunità montane Valtellina di Sondrio e Morbegno per green community (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una seconda delibera è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia e la comunità montana Valtellina di Morbegno per il cofinanziamento della proposta di Green Community, finanziata con risorse regionali per un importo di 400 mila euro. Gli obiettivi e le finalità perseguiti attraverso le due proposte finanziate sono riconducibili ai seguenti ambiti d'azione: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio di crediti derivanti dalla cattura di anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera legno; gestione integrata e certificata delle risorse idriche; produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; integrazione dei servizi di mobilità. (segue) (Com)