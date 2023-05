Lombardia: Sertori, 800 mila euro a comunità montane Valtellina di Sondrio e Morbegno per green community (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la comunità montana Valtellina di Sondrio, "andremo a finanziare - continua Sertori - interventi di sistemazione forestale a seguito della tempesta VAIA, di irrigazione sotto chioma nei territori di Tresivio, Ponte, Postalesio, Berbenno e Albosaggia, la realizzazione di pensiline fotovoltaiche nei parcheggi comunali, il ripristino del sentiero Rusca, il raddoppio del Sentiero Valtellina nei comuni di Poggiridenti, Piateda, Ponte, Chiuro, Castione e Postalesio; inoltre, l'efficientamento energetico del canile della Comunità montana e del comune di Sondrio, il progetto di CER (Comunità energetica rinnovabile) Smart grid e, infine, l'acquisto di mezzi elettrici e stazioni di ricarica per mezzi elettrici". Per quanto riguarda la comunità montana Valtellina di Morbegno, "l'intento - sottolinea l'assessore Sertori - è mettere in campo, attraverso lo sviluppo della Green Community, azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani interessati: tra queste, la redazione di un piano di assestamento per la gestione delle fasce demaniali di fondovalle; la riqualificazione delle aree demaniali forestali del Canoide del Tartano; la gestione migliorativa del patrimonio comunitario e l'integrazione energetica della rete di mobilità lenta; il potenziamento della rete sentieristica; l'installazione di postazioni di ricarica elettriche sulla pista ciclopedonale 'Sentiero Valtellina' e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile come collegamento del Sentiero Valtellina al Canoide del Tartano in sponda orografica sinistra dell'Adda all'altezza del comune di Talamona". (Com)