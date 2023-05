Amministrative: Bordoni (Lega), vittoria straordinaria, cresce radicamento territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La straordinaria vittoria del centrodestra nelle elezioni amministrative nel Lazio conferma l'ottima performance registrata in tutta Italia dalla Lega. Un risultato importantissimo che premia il lavoro fatto in questi anni, durante i quali il radicamento del partito è cresciuto ovunque grazie all'impegno del segretario regionale Claudio Durigon e alla costante presenza del vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini". Lo dichiara in una nota consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, commentando i risultati emersi dalle urne elettorali. "Le prospettive e le opportunità del movimento sono state colte e promosse dalla classe dirigente nelle varie realtà territoriali, coinvolgendo migliaia di cittadini a Roma e in tutto il Lazio - aggiunge Bordoni -. Ora il lavoro prosegue con ulteriore solerzia, perché l'importantissima filiera costruita dal centrodestra unito, a capo del governo centrale, del Lazio e della maggioranza dei comuni, è l'occasione perfetta per la promozione, l'ammodernamento e un pieno rilancio nei diversi settori della vita sociale, economica e culturale in tutto il nostro territorio", conclude Bordoni. (Com)