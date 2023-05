Energia: Urso, fiduciosi di riorientare il Pnrr verso obiettivi energetici e di sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nelle rinegoziazioni in corso del Pnrr, siamo fiduciosi di riorientare le risorse europee già stanziate e quelle del repower EU verso obiettivi energetici e di sostenibilità ambientale”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al convegno “L’energia per l’Italia e l’Ue: le fonti e le regole del mercato energetico”. Urso ha spiegato che bisogna “spostare risorse verso capitoli che servono a sostenere la transizione ecologica e digitale e soprattutto che siano davvero realizzabili in un tempo così ristretto”. “Questa è la nostra sfida e non quella del Governo di Giorgia Meloni - ha concluso il ministro - ma è la sfida dell’Italia e credo di tutta l’Europa”. (Rin)