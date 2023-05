Roma: prevenire le truffe agli anziani, continua la campagna della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la campagna della Polizia di Stato rivolta alle persone anziane per sensibilizzarle sui tipi di truffe più frequenti e sulle modalità per arginarle. Nei giorni scorsi gli agenti del quarto distretto San Basilio, presso la parrocchia "S. Igino Papa" sita in via Ernesto Rossi 44, hanno tenuto un incontro finalizzato a informare oltre 130 partecipanti sui pericoli legati alle truffe in danno delle persone anziane, vittime, sempre più frequentemente, di reati perpetrati da soggetti senza remore. Ulteriore incontro riguardante la medesima tematica è stato tenuto dai poliziotti del Commissariato Celio presso la Chiesa di Santa Maria Liberatrice che ha visto la partecipazione di circa 50 persone. Durante l'iniziativa sono state mostrate alcune slide illustrative sulle diverse tipologie di truffa utilizzate dagli autori, ormai sempre più sofisticate. Inoltre, è stato distribuito materiale informativo tra cui locandine e brochure, e sono state fornite informazioni sul corretto uso dei social e di internet. Infine, tutti i partecipanti sono stati invitati a non esitare a contattare l' 1 1 2 Numero Unico Emergenza (Nue) in caso di difficoltà. La campagna di sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani proseguirà incessante e in modo capillare su tutto il territorio della capitale e della provincia. (Com)