Roma: occupazione abusive a Ottavia, sgomberate due case Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora sgomberi da parte della Polizia di Roma Capitale di immobili di proprietà Ater, occupati abusivamente. Oggi gli agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana hanno liberato due alloggi: uno in via Colette e uno in via Esperia Sperani, nel quartiere di Ottavia. Il XIV Gruppo Montemario, si è occupato di gestire la viabilità nell'area interessata dalle operazioni. Tutto si è svolto in un clima di tranquillità e non sono state registrate criticità. Tre il totale degli occupanti trovati all'interno degli appartamenti. (Rer)