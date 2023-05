Amministrative: Bandecchi, non appenderemo manifesti di vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terni "ha avuto fiducia in me e in Alternativa popolare, il partito che io rappresento, e non la deluderò. A chi continua a dire, sbagliando, che sono stato eletto con una lista civica risponderemo con i fatti e con il lavoro di un partito che ha una sua storia e una sua linea politica chiara che porta avanti da anni sia in Italia che in Europa". Lo afferma, in una nota, il neo sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa popolare, partito iscritto al Partito popolare europeo, Stefano Bandecchi, che prosegue: "Ci metteremo a lavoro da subito per realizzare quanto promesso. Dopo aver festeggiato, occorre riflettere con lucidità sul perché così tanti ternani abbiano preferito non votare e quindi non scegliere. Lo stesso discorso vale per il resto di Italia: evidentemente la politica nazionale e locale è riuscita nel tempo solo a deludere i cittadini. Ora più che appendere manifesti di vittoria, suggerirei a tutti di adoperarsi per rendere di nuovo fieri gli italiani delle proprie istituzioni e per restituire loro fiducia in una politica valida e concreta. A Terni, noi di Alternativa popolare siamo pronti a portare un modello di buona amministrazione che sarà esempio virtuoso per tutta l'Umbria". (Com)