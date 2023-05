Decreto Maltempo: Croatti (M5s), in Gazzetta ufficiale ancora nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora che è passata la settimana dedicata alla solidarietà e alle pacche sulle spalle e c'è da passare ai fatti, il governo Meloni fa letteralmente cilecca. In Gazzetta ufficiale del tanto pompato decreto Alluvione ancora non c'è traccia: urge una puntata speciale di 'Chi l'ha visto?'. Non solo: in Romagna i sindaci e i rappresentanti degli enti locali aspettano una chiamata da palazzo Chigi, ma da Meloni e company ancora nulla. Forse nel governo non si rendono granché conto del quadro drammatico che c'è nelle aree colpite dall'alluvione: evidentemente la premier era oltremodo distratta quando è venuta in visita. Ci sono migliaia di cittadini che hanno perso tutto e che aspettano un minimo di aiuto per cercare almeno di rimettersi in piedi. Invece di pensare a provvedimenti deliranti come quelli sulle autonomie o sul ponte sullo Stretto, sarebbe ora che il governo riveda completamente l'elenco delle priorità del nostro paese. La Romagna è in ginocchio: prendiamo atto che il governo non ha una stilla di visione su come farla ripartire. Questo è il dato politico, tutto il resto è mera chiacchiera". Lo afferma in una nota il senatore romagnolo, Marco Croatti (M5s). (Com)