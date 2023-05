Serbia: Vucic a Paesi Quintetto, attuare misure a garanzia della sicurezza serbi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha chiesto oggi agli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) di "adottare e attuare immediatamente delle misure che garantiscano la sicurezza dei serbi in Kosovo". Lo riporta il quotidiano belgradese "Politika", secondo cui Vucic nell'incontro ha aggiunto che questa è la condizione preliminare "per ogni ulteriore colloquio con i rappresentanti di Pristina". Nell'incontro di stamane con i rappresentanti internazionali, dopo le tensioni, gli scontri e i feriti di ieri nel nord del Kosovo, il presidente serbo ha inoltre espresso "grande insoddisfazione e forte preoccupazione" per il fatto che una parte della comunità internazionale "continui a tollerare le mosse unilaterali di Pristina, che sfociano in violenze contro la comunità serba". (segue) (Seb)