Sanità: Giornata mondiale sclerosi multipla, Rocca "Regione Lazio sempre al fianco dei pazienti"

- Nel Lazio quasi 12.000 persone convivono con la sclerosi multipla, una delle patologie neurodegenerative più diffuse, soprattutto fra i giovani. Ogni anno vengono diagnosticati, nella nostra Regione, circa 300 nuovi casi. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla. "Grazie alla ricerca scientifica e ai nuovi approcci terapeutici, - prosegue - oggi questa malattia non è più sinonimo di disabilità. Siamo all'avanguardia nel processo di diagnosi, cura e assistenza per la Sm, avendo un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per la presa in carico multidisciplinare dei pazienti, omogeneo su tutto il territorio regionale. La Regione Lazio sarà sempre al fianco dei pazienti che combattono, ogni giorno, con coraggio e perseveranza. Li accompagneremo nel loro percorso di vita, non lasciando indietro nessuno", conclude Rocca. (Com)