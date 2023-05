Montenegro: presidente Milatovic incontra oggi a Bruxelles Borrell e Varhelyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, inizia oggi la prima visita ufficiale dal suo insediamento a Bruxelles, dove incontrerà l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, e il commissario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi. Milatovic visiterà in giornata anche il quartier generale della Nato. Domani il presidente montenegrino si recherà invece in Moldova, per partecipare al vertice della Comunità politica europea a Chisinau e tenere un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Seb)